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هل ينتقل كورونا بمشاركة الطعام؟
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
أكد الدكتور حسين الهمل، استشاري العظام والحاصل على البورد الألماني، أن مشاركة الطعام تنقل العديد من الجراثيم والعدوى وفيروس كورونا أحد تلك الأمراض.
وقال الهمل عبر حسابه في موقع تويتر: “إن أحد أجمل الأوقات عندما نجتمع مع أصدقائنا أو أحبائنا على وجبة الطعام، وتعتبر من العادات والتقاليد في مناطقنا، لكن هناك العديد من الجراثيم تنتقل عن طريق اللعاب، وفيروس كورونا وسارس أحدها، وهناك بعض الأمراض التي ممكن أن تنتقل عن طريق اللعاب (الكبد الوبائي وبعض البكتيريا، والهربس، والإنفلونزا) وإذا قام شخص مصاب بفيروس كورونا بالأكل سواء بيده أو بالملعقة فإنه بالتأكيد سينتقل الفيروس لجميع من يَأكل من نفس الصحن، وكذلك المشروبات ومشاركتها مع الآخرين قد تنقل الفيروس”.
وأنهى الهمل حديثه بالقول: من رأيي الشخصي أنه لابد من تغيير بعض العادات والتقاليد فيما يخص تناول الطعام مع العائلة أو الأصدقاء، تفاديًا لانتقال العدوى وبعض الأمراض.
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