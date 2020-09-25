شكرا لقرائتكم القبض على مواطنين نقلا قرابة 400 ألف قرص أمفيتامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-25 القبض على مواطنين نقلا قرابة 400 ألف قرص أمفيتامين متابعات الخليج 365 - عسير Advertisements أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مواطنَين نقلا قرابة 400 ألف قرص أمفيتامين المخدر في عسير. وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت عن القبض على مواطنين، وذلك بعد قيامهما بنقل (398.800) قرص من مادة الأمفيتامين، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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