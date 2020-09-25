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مخالفة 3 منشآت في حائل بسبب الإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 - حائل
ضبط فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل عددًا من مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على عدد من منشآت القطاع الخاص بالمنطقة، حسب التقرير الإحصائي الثالث.
وأصدرت إمارة منطقة حائل في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، التقرير الإحصائي الثالث الذي بين مخالفة 3 منشآت بسبب السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.
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