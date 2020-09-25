محمد بن مسعود - الدمام - 25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 09:55 PM تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما "المخدرات" تطيح بشخصَيْن قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص أمفيتامين بعسير "المخدرات" تطيح بشخصَيْن قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص أمفيتامين بعسير صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين لقيامهما بنقل (398.800) قرص من مادة الأمفيتامين. وقد تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. الكلمات المفتاحية ، "المخدرات" تطيح بشخصَيْن قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص أمفيتامين بعسير ،

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