محمد بن مسعود - الدمام - شارك فيها الطلاب والطالبات بقصائد شعرية تنوعت فعاليات احتفال مدارس الأفلاج بمناسبة اليوم الوطني 90، وأطلقت عدداً من المسابقات والفعاليات الوطنية. وشهدت حسابات مدارس الأفلاج على "تويتر"، العديد من الفعاليات والمسابقات الوطنية وتصاميم إنفوجرفيك عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد. وبثت خلالها المدارس عدداً من مقاطع الفيديو للطلاب والطالبات الذين شاركوا المجتمع الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، من خلال قصائد شعرية ومشاعر وطنية وحائط إلكتروني لنشر المشاعر الوطنية من خلاله، كما تضمنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بتعليم الأفلاج، إطلاق النشاط الطلابي العديد من المسابقات الوطنية ورصد جوائز للمتسابقين. Advertisements اليوم الوطني اليوم الوطني

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 09:27 PM شارك فيها الطلاب والطالبات بقصائد شعرية فعاليات متنوعة بمدارس الأفلاج.. عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد فعاليات متنوعة بمدارس الأفلاج.. عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد تنوعت فعاليات احتفال مدارس الأفلاج بمناسبة اليوم الوطني 90، وأطلقت عدداً من المسابقات والفعاليات الوطنية. وشهدت حسابات مدارس الأفلاج على "تويتر"، العديد من الفعاليات والمسابقات الوطنية وتصاميم إنفوجرفيك عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد. وبثت خلالها المدارس عدداً من مقاطع الفيديو للطلاب والطالبات الذين شاركوا المجتمع الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، من خلال قصائد شعرية ومشاعر وطنية وحائط إلكتروني لنشر المشاعر الوطنية من خلاله، كما تضمنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بتعليم الأفلاج، إطلاق النشاط الطلابي العديد من المسابقات الوطنية ورصد جوائز للمتسابقين. الكلمات المفتاحية

، فعاليات متنوعة بمدارس الأفلاج.. عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد ،

المصدر : الخليج 365

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