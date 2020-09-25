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فعاليات متنوعة بمدارس الأفلاج.. عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد

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محمد بن مسعود - الدمام - شارك فيها الطلاب والطالبات بقصائد شعرية

تنوعت فعاليات احتفال مدارس الأفلاج بمناسبة اليوم الوطني 90، وأطلقت عدداً من المسابقات والفعاليات الوطنية.

وشهدت حسابات مدارس الأفلاج على "تويتر"، العديد من الفعاليات والمسابقات الوطنية وتصاميم إنفوجرفيك عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد.

وبثت خلالها المدارس عدداً من مقاطع الفيديو للطلاب والطالبات الذين شاركوا المجتمع الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، من خلال قصائد شعرية ومشاعر وطنية وحائط إلكتروني لنشر المشاعر الوطنية من خلاله، كما تضمنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بتعليم الأفلاج، إطلاق النشاط الطلابي العديد من المسابقات الوطنية ورصد جوائز للمتسابقين.

فعاليات متنوعة بمدارس الأفلاج.. عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد

فعاليات متنوعة بمدارس الأفلاج.. عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد

فعاليات متنوعة بمدارس الأفلاج.. عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد

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اليوم الوطني

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 09:27 PM

شارك فيها الطلاب والطالبات بقصائد شعرية

فعاليات متنوعة بمدارس الأفلاج.. عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تنوعت فعاليات احتفال مدارس الأفلاج بمناسبة اليوم الوطني 90، وأطلقت عدداً من المسابقات والفعاليات الوطنية.

وشهدت حسابات مدارس الأفلاج على "تويتر"، العديد من الفعاليات والمسابقات الوطنية وتصاميم إنفوجرفيك عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد.

وبثت خلالها المدارس عدداً من مقاطع الفيديو للطلاب والطالبات الذين شاركوا المجتمع الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، من خلال قصائد شعرية ومشاعر وطنية وحائط إلكتروني لنشر المشاعر الوطنية من خلاله، كما تضمنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بتعليم الأفلاج، إطلاق النشاط الطلابي العديد من المسابقات الوطنية ورصد جوائز للمتسابقين.

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، فعاليات متنوعة بمدارس الأفلاج.. عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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