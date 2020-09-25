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أُجريت في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها 833 قسطرة قلبية و29 عملية جراحية للقلب، وذلك منذ بدء التشغيل الجزئي للمركز وحتى الآن.
وفي التفاصيل: أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تم تنويمها في المركز بلغ 1003 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الطارئة 3088 حالة؛ حيث تم التعامل معها من قبل الفرق الطبية المختصة في المركز.
وأجرى الفريق الطبي في المركز 2816 تصويرًا طبيًّا، فيما تم إجراء أكثر من 50 ألف فحص مخبري، وبلغ عدد الوصفات الطبية التي تم التعامل معها أكثر من 26 ألف وصفة طبية.مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 09:04 PM
أجرى 2816 تصويرًا طبيًّا وأكثر من 50 ألف فحص مخبري
أُجريت في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها 833 قسطرة قلبية و29 عملية جراحية للقلب، وذلك منذ بدء التشغيل الجزئي للمركز وحتى الآن.
وفي التفاصيل: أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تم تنويمها في المركز بلغ 1003 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الطارئة 3088 حالة؛ حيث تم التعامل معها من قبل الفرق الطبية المختصة في المركز.
وأجرى الفريق الطبي في المركز 2816 تصويرًا طبيًّا، فيما تم إجراء أكثر من 50 ألف فحص مخبري، وبلغ عدد الوصفات الطبية التي تم التعامل معها أكثر من 26 ألف وصفة طبية.
، مركز القلب بأبها يجري 833 قسطرة قلبية و29 عملية جراحية ،
المصدر : الخليج 365
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