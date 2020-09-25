شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يسعف طفلين ووالدتهما من الغرق بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، أن الدورية الساحلية التابعة لمركز الرايس رصدت حالة الغرق، وعلى الفور تم استدعاء فرقة البحث والإنقاذ للموقع التي بادرت بعمل الإسعافات الأولية لهم ونقلهم بواسطة إسعاف الهلال الأحمر السعودي، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وهم بحالة صحية مستقرة ولله الحمد .
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