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2020-09-25 فيصل بن فرحان يبحث سبل تعزيز العلاقات مع نظيره النرويجي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزيرة خارجية مملكة النرويج ايني إريكسون. واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات. كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

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