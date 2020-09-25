محمد بن مسعود - الدمام - دشن الاتحاد تحضيراته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، اليوم الجمعة . وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب عبد الرحمن اليامي لأول مرة ، المنتقل حديثاً للاتحاد ، والقادم من الحزم ( بعقد لمدة 3 مواسم ). وفي الجانب الفني كثف مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي جرعات اللياقة من خلال تمارين متنوعة لتقوية العضلات وبعد نهاية المران الذي حظي بمتابعة من قبل إدارة النادي توجه اللاعبون إلى معسكر الفريق. Advertisements الاتحاد الاتحاد 25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 08:45 PM بمشاركة اليامي.. الاتحاد يدشن معسكر الإعداد لدوري المحترفين بمشاركة اليامي.. الاتحاد يدشن معسكر الإعداد لدوري المحترفين دشن الاتحاد تحضيراته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، اليوم الجمعة . وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب عبد الرحمن اليامي لأول مرة ، المنتقل حديثاً للاتحاد ، والقادم من الحزم ( بعقد لمدة 3 مواسم ). وفي الجانب الفني كثف مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي جرعات اللياقة من خلال تمارين متنوعة لتقوية العضلات وبعد نهاية المران الذي حظي بمتابعة من قبل إدارة النادي توجه اللاعبون إلى معسكر الفريق. الكلمات المفتاحية ، بمشاركة اليامي.. الاتحاد يدشن معسكر الإعداد لدوري المحترفين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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