محمد بن مسعود - الدمام - 25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 08:05 PM الجهات الأمنية باشرت من أجل معرفة أسباب الوفاة العثور على "البركاتي" مفقود الليث متوفى بجوار سيارته شرق المحافظة العثور على "البركاتي" مفقود الليث متوفى بجوار سيارته شرق المحافظة عُثر – قبل قليل – على مفقود الليث "عبدالكريم بن علي بن زاهر البركاتي" متوفى على بعد أمتار من سيارته التي كان يستقلها، وذلك بقرية عيار شرق محافظة الليث. وقد انتقلت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الليث للموقع لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الوفاة. وكان البركاتي 27 عامًا قد خرج من منزل أسرته بقرية عيار شرق الليث مساء يوم الجمعة الماضي بغرض شراء بعض المستلزمات من مركز غميقة إلا أنه لم يعد لمنزله، مما دفع أسرته الإبلاغ عنه لدى الجهات الأمنية. الكلمات المفتاحية ، العثور على "البركاتي" مفقود الليث متوفى بجوار سيارته شرق المحافظة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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