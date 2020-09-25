- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
حقق فريق مضر كأس بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد، الجمعة، عقب تفوقه على فريق الوحدة بنتيجة 30- 24، في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهم على صالة وزارة الرياضة بجدة.
وحجز مضر مقعدًا أساسيًّا في بطولة النخبة بصفته بطلًا للكأس؛ فيما يعتبر هذا اللقب هو الثاني لفريق مضر في سجل بطولة الكأس منذ انطلاقتها بالموسم الرياضي 1978- 1979؛ حيث حصل على لقبه الأول في الموسم الرياضي 2013- 2014.
كأس بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد فريق مضر
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 08:10 PM
اللقب الثاني في تاريخهبعد إسقاط "الوحدة".. "مضر" يتوج بكأس سلطان بن فهد لكرة اليد
حقق فريق مضر كأس بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد، الجمعة، عقب تفوقه على فريق الوحدة بنتيجة 30- 24، في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهم على صالة وزارة الرياضة بجدة.
وحجز مضر مقعدًا أساسيًّا في بطولة النخبة بصفته بطلًا للكأس؛ فيما يعتبر هذا اللقب هو الثاني لفريق مضر في سجل بطولة الكأس منذ انطلاقتها بالموسم الرياضي 1978- 1979؛ حيث حصل على لقبه الأول في الموسم الرياضي 2013- 2014.
، بعد إسقاط "الوحدة".. "مضر" يتوج بكأس سلطان بن فهد لكرة اليد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إسقاط "الوحدة".. "مضر" يتوج بكأس سلطان بن فهد لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.