شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة إنشاء عريش الملك عبدالعزيز التاريخي في الخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):يعد عريش الملك عبدالعزيز في محافظة الخرج من أحد المعالم التاريخية التي ترتبط بالملك عبدالعزيز.
وتم إنشائه عام 1337هـ في مزارع أوقاف الإمام عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وذلك في بلدية السلمية الواقعة شمال مدينة السيح.
وكان الملك عبد العزيز يتخذ منه مجلسا خلال زيارته للمنطقة خاصة في فصل الصيف إلى أن تم بناء قصره في مدينة السيح.
الجدير بالذكر أنه تم إعادة تأهيل العريش ضمن المشاريع الرامية لتأهيل المعالم التاريخية في المملكة.
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