شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الفيصل يتحدث عن شرط البشير لتسليم " بن لادن " للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف رئيس الاستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل عن شرط الرئيس السوداني السابق عمر البشير لتسليم أسامة بن لادن للمملكة.
وقال الفيصل، خلال حواره في برنامج " الصندوق الأسود " إنه خلال اجتماع مع الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد، عرض عليه أن يسلم " بن لادن " للمملكة فرحب الملك عبدالله بذلك "، موضحا أن البشير اشترط عدم محاكمة بن لادن فقال له الملك عبدالله " ليس هناك أحد فوق الشرع، إذا ارتكب جرائم سيحاكم ".
وأشار إلى أن السودان خلال الفترة التي تلت حرب تحرير الكويت كان مرتعا لكثير من التنظيمات والأحزاب المتطرفة برعاية حسن الترابي والإخوان، من ضمنهم إرهابيين مثل " كارلوس "، ومنظمات متطرفة منها فلسطينية.
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