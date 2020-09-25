شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السيف يوضح تأثير عقوبة التشهير على المتحرش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال أستاذ مشارك في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالمحسن السيف إن التشهير بالمتحرش لا يعني عدم عقوبته.

وأضاف السيف خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية أن التشهير يعتبر عقوبة تابعة وليست عقوبة مستقلة مع مراعاةالضبط الاجتماعي، لافتا:" التشهير قد يؤدي من ناحية تربوية ونفسية إلى تحطيم نفسية المتحرش وبالتالي سيحد من عمليات التحرش ".

وشدد السيف:" لابد أن يكون التشهير بحكم قضائي ولا يكن مباشرة بمجرد ارتكاب واقعة التحرش ويجب ألا يكون التشهير من أول مرة للمتحرش ولكن يراعى التدرج في العقوبة ولابد من مراعاة للمرحلة العمرية للمتحرش كي لا نضع عراقيل كثيرة أمامه من بداية حياته ".

وتابع السيف:" المتحرش ضحية لأنه عندما خرج لهذا السلوك المعوج لابد أن هناك جذور لهذا الأمر ولذلك يجب أن تعالج المشكلة ويكون العلاج نابع من الأسرة المحيطة خاصة في بداية مرحلة الطفولة والمراهقة وكذلك ببداية مرحلة الشباب، فالمنزل له دور كبير جدا في غرس القيم والقدوة الصالحة ثم تأتي بعد ذلك المدرسة عن طريق غرس القيم عبر المناهج وطرق التدريس ".