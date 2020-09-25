شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مستشارة أسرية توضح سبب رغبة المرأة الاستقلال بسكن عن أهل زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت مستشارة أسرية وتربوية معتمدة، نوف الكناني، سبب رغبة المرأة الاستقلال بسكن عن أهل زوجها.

وذكرت، خلال استضافتها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المرأة عندما تنتقل لأهل زوجها فأنها تنتقل لبيئة جديدة وعادات وتقاليد مختلفة عن أسرتها، وبالتالي يكون من الصعب عليها أن تتكيف مع كل ذلك في غضون يوم أو يومين.

وأضافت أن امتلاك المرأة لسكن مستقل بها عن أهل الزوج من حقها شرعاً وقانوناً، حتى وإذا تصادف وجودها في منزل أهل زوجها، فيجب أن يخصص لها مدخل خاص بها حتى تستطيع أن تأخذ حريتها.