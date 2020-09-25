شكرا لمتابعة خبر عن مطالب بتكريم رجل الأمن الذي سيطر على مشاجرة النساء رغم الهجوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثارت المشاجرة العائلية في أحد المتنزهات بعنيزة والتي نشرت "صدى" فيديو لها، جدلًا واسعًا بسبب ردة فعل أحد رجال الأمن لاحتواء المشاجرة والسيطرة عليه.

وهاجم العديد من الحسابات، قيام الشُرطي بالسيطرة على امرأة واجتزأوا هذا الجزء من الفيديو بشكل عام؛ في محاولة لتجييش الرأي العام ضده.

من جانبه، علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود على الأمر، مؤكدًا أن ما قام به العسكري تصرف صحيح وذلك للسيطرة على الموقف وإنهاء المشاجرة بسرعة.

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وأضاف: " فالنظام والقانون يطبق على الجميع المواطن أو المقيم والرجل أو المرأة، أما إقتصاص المقطع بهدف الإساءة للعسكري وتجييش الرأي العام ضده والإساءة لأنظمة الدولة أمر خطير يستحق من قام به العقاب".

كما دشّن النشطاء وسم "نطالب بتكريم الشُرطي"؛ للوقوف بجانبه ضد الحملة الموجهة ضده، والدفاع عنه.

وألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية، حيث تمت السيطرة على المتورطين فيها، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية.