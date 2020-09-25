شكرا لمتابعة خبر عن حالة المتوقعة غدًا السبت على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة المتوقعة غدًا السبت على المملكة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة المتوقعة غدًا السبت على المملكة. وأوضحت أن بعض أجزاء من مرتفعات جازان وعسير ستشهد سماءًا غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية . Advertisements كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة. وستشهد رفحاء أعلى درجة حرارة بقيمة 44 درجة مئوية، فيما ستشهد الباحة أقل درجة حرارة بقيمة 30 درجة مئوية.

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