شكرا لمتابعة خبر عن نزع ملكية أرض في أبي عريش لصالح «الكهرباء» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، موافقته على نزع ملكية جزء من قطعة أرض في مدينة أبي عريش لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ونشرت جريدة أم القرى "الجريدة الرسمية" تفاصيل القرار اليوم الجمعة، موضحة أن الشركة ستدفع تعويضات لأصحاب الحقوق في الأرض التي تبلغ مساحتها 9.9 ألف متر مربع، وفقًا لقرار لجنة تقدير التعويض خلال عامين من صدور الموافقة.

ويجوز لأصحاب العقارات التظلم أمام ديوان المظالم من القرارات خلال 60 يومًا من إبلاغهم.