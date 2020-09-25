شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سبب صدور الأمر الملكي بتغيير اسم المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رصد مقطع فيديو قصة إطلاق اسم المملكة من البداية حتي التوحيد، حيث أثار إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين.

ووفقا للفيديو الذي نشرته دارة الملك عبدالعزيز، فإن أهالى البلاد قالوا إن اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها لا يعبر عن الوحدة الوطنية ولذلك عقدت اجتماعات في الطائف لتحويل اسم البلاد إلى المملكة العربية السعودية.

ورفعت البرقيات إلى الملك عبدالعزيز من جميع أنحاء المملكة، وجاء ذلك بعدما أصدر الملك عبدالعزيز توحيد المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية ووضع نظام للحكم وتوارثه إلى أن أصدر الملك عبدالعزيز أمره الملكي.