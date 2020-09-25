شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء» تُحذر من استخدامات أدوية البرد الخاطئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء من الاستخدام الخطأ لأدوية البرد والسعال، لافتة إلى مخاطرها.

وقالت إنه من الاستخدامات الخاطئة لأدوية البرد والسعال، هو استخدام البعض لها لتنويم الأطفال.

وأوضحت الهيئة إن هناك أعراض جانبيه لتناول أدوية البرد تعرف بالبسيطة وهي : الدوخة والغثيان وألم المعدة، فيما يوجد أعراض أكثر خطورة وهي : تسارع نبضات القلب، زيادة النشاط، التشنجات، القلق.

ونوهت بعدم استخدام الأدوية للتنويم، موضحة أن أدوية البرد والسعال تستخدم فقط لتخفيف السعال وسيلان الانف والالتهابات وحساسية الجهاز التنفسي.