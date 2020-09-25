شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بحري يروي قصة معاناة فتاة حملت من علاقة غير شرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بحري قصة فتاة معاناة فتاة حملت من علاقة غير شرعية، قائلا:" تعرفت على سيدة حملت خارج إطار الشرع قالت لي إنها أخطأت مع شاب وشعرت بالقلق عندما تأخرت الدورة الشهرية بسبب خوفها من حدوث حمل ".

وأضاف بحري خلال حواره عبر برنامج " في أسبوع ":" الفتاة أخبرتني أنها عندما أجرت اختبار للحمل تأكدت أنها حامل ومن وقتها قررت الهروب خوفا من افتضاح أمرها أمام أهلها ".

وأشار بحري إلى أن الفتاة فكرت في الانتحار أكثر من مرة كي تتخلص من المعاناة التي تمر بها، مضيفا:" الفتاة اتجهت الرذيلة للإنفاق على نفسها بعدما أغلق الشاب الذي أخطأت معه هاتفه كي لا تصل إليه ".

وأوضح أن الفتاة ظلت في حيرة كبيرة بعدما وضعت طفلها وبالأخير تركته في الشارع وهربت، مشددا على كارثية الحمل خارج الإطار الشرعي.