شكرا لمتابعة خبر عن حالة يتم فيها منح رخصة قيادة دون إجراء اختبار جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نوهت الإدارة العامة للمرور بأن المادة 39 فقرة ٤ من نظام المرور تُجيز منح رخصة قيادة دون إجراء اختبار جديد في حالة واحدة.

وأوضحت أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن ١٨، فيعطى رخصة قيادة دون اختبار.

وأكدت أن إدارتها تكتفَى في هذه الحالة بالاختبار السابق، نظراً لكون الفرد في هذه الحالة قد طبق الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة.