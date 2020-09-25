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تداول المغردون مقطع فيديو لشاب يقوم بسرقة أعلام السعودية من أمام إحدى المباني المزينة بذلك ولكنه قام بفعل غريب قبل السرقة و هو أداء التحية العسكرية قبل سرقة كل علم





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كانت هذه تفاصيل خبر ‏شاهد : يؤدي التحية العسكرية قبل سرقة الأعلام باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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