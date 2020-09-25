الإطاحة بـ5 مواطنين سرقوا عملاء البنوك تحت تهديد السلاح بالرياض

استدرجوا ضحاياهم عبر التطبيقات الإلكترونية
تمكّنت الجهات الأمنية بالرياض من القبض على خمسة مواطنين، تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم، من بينها السطو على سكن العمالة الوافدة، وانتحال صفة رجال الأمن الصناعي، وسرقة عدد من عملاء البنوك عبر أجهزة الصرف الآلي.
وفي التفاصيل، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم.
ولفت المتحدث إلى أن تلك الجرائم تمثلت في (السطو على سكن العمالة الوافدة، وانتحال صفة رجال الأمن الصناعي، وسرقة عدد من عملاء البنوك عبر أجهزة الصرف الآلي)، إلى جانب إساءة استخدام بعض التطبيقات الإلكترونية لاستدراج الأشخاص من خلالها وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات بالقوة تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء.
وأشار المتحدث إلى أن هؤلاء المتهمين استولوا من خلال التهديد على أموال الضحايا ومقتنياتهم الشخصية، وبلغت قيمة مسروقاتهم (18,600) ريال، كما ضُبط بحوزتهم على سلاح ناري وسلاح أبيض، وأدوات استخدمت في جرائمهم.
وأكد المتحدث أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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