الرئيس اليمني: قطعنا شوطًا في تنفيذ اتفاق الرياض بدعم من المملكة

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، أنه تم قطع شوط في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي في مطلع نوفمبر الماضي، وبدعم غير محدود من المملكة العربية السعودية.

وأشار الرئيس اليمني إلى تقديم حكومته التسهيلات كافة أمام جهود تنفيذ الاتفاق، انطلاقًا من قناعاتها بضرورة توحيد جهود الجميع للمضي قدما في تحقيق البناء والتنمية تحت راية الدولة، مجددًا ثقته في المملكة للمضي في استكمال تنفيذ هذا الاتفاق.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي بالدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب فيها عن أسفه لما قوبلت به جهود السلام على مدى الأعوام الخمسة الماضية من تعنت كامل من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميهم في النظام الإيراني.

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وقال الرئيس اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف متكرر للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة يعطي صورة واضحة عن نوايا الميليشيا، وموقفها من السلام، مشددًا على المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في وضع حد لهذا الصلف المتعجرف، وإنهاء معاناة اليمنيين عبر الضغط الفاعل والحاسم على الانقلابيين ورعاتهم في طهران لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الإيغال في إراقة الدماء، والتدمير، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين.

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