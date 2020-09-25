مجلس رواد المسجد الحرام يستعرض آلية أداء العمرة في ظل انحسار كورونا

عقد المجلس الاستشاري لرواد المسجد الحرام، اجتماعه الدوري برئاسة سليمان بن عوّاض الزايدي، وحضور أعضاء المجلس بالمسجد الحرام وذلك عن بُعد .

واستعرض المجلس الآلية المقترحة والمتدرجة لأداء العمرة، مع انحسار وباء كورونا المستجد، وذلك بضوابط احترازية يلتزم بها الرّواد والمنظمون عند إعادة فتح المسجد الحرام للمصلين والمعتمرين.

وأوصى المجلس بتوظيف الأرقام والإحصائيات لإبراز جهود الدولة في رعاية الحرمين الشريفين، مشيدًا بجهود الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النّبوي والتطور الملحوظ على الإدارة والتنظيم والعناية بقاصدي الحرمين الشّريفين، والارتقاء بالخدمات بصورة متتابعة حازت على رضا الجميع .

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واطلع أعضاء المجلس على التنظيمات التي أعدتها الرئاسة للعودة بعد جائحة كورونا المستجد، مشيدين بتلك الخطط التي أُعدت لتنفيذ توجيهات القيادة لتحقيق رسالة الحرمين الشريفين على الوجه الأمثل، بما يحقق تطلعات المسلمين في أداء عباداتهم في أمن وأمان واطمئنان .

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