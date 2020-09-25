«الموارد البشرية» توضح شروط الإعفاء من المقابل المالي لمستقدمي العمالة

جددّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على ضرورة سريان رخصة العمل والإقامة للحصول على الإعفاء المالي.

جاء ذلك في رد للوزارة عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال يقول: عندي عامل لديه تأشيرة خروج نهائي وإقامته تنتهي بعد أسبوع.. هل يُحسب عليه المقابل المالي إذا انتهت الإقامة؟

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وقالت الوزارة: من شروط الإعفاء من المقابل المالي أن تكون رخصة العمل والإقامة ساريتين الصلاحية.. شاكرين لك.

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