وزير الخارجية ونظيره القبرصي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا، بنظيره في جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وبحث الوزيران، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وجهود تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، كما استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.