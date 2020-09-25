بالإنفوجراف.. تعرف على مواعيد منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة

أعلنها المرور السعودي
حددت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» مواعيد منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات بمحافظة جدة يبدأ من يوم الأحد 17-2-1442هـ الموافق 4-10-2020م.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن مواعيد منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة يبدأ من 1 صباحًا حتى 9 صباحًا، ومن الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً ما عدا يوم الخميس إلى الواحدة صباحًا.
وفي يوم الجمعة، يتم منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة من 4 عصرًا حتى الواحدة ليلًا، ومن الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً يوم السبت.
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