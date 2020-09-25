إجراء 833 قسطرة و29 عملية جراحية للقلب في مركز الأمير فيصل بأبها

منذ بدء التشغيل الجزئي حتى الآن..
أُجريت في (مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب) في أبها 833 قسطرة و29 عملية جراحية للقلب. وذلك منذ بدء التشغيل الجزئي للمركز حتى الآن .
وأوضحت الصحة أن عدد المنومين في المركز بلغ 1003 حالات، فيما بلغ عدد الإحالات الطارئة 3088 حالة؛ تم التعامل معها من قبل الفرق الطبية المختصة في المركز.
كما أجرى الفريق الطبي في المركز 2816 تصويرًا طبيًّا، فيما تم إجراء أكثر من 50 ألف فحص مخبري، وبلغ عدد الوصفات الطبية التي تم التعامل معها أكثر من 26 ألف وصفة طبية .
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