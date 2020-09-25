وزير الخارجية ونظيره السنغافوري يبحثان هاتفيًّا تطوير التعاون المشترك

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجعة، اتصالًا هاتفيًّا، بنظيره في جمهورية سنغافورا الدكتور فيفيان بالاكرشنان.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطوير أطر التعاون المشترك، إضافة لاستعراض جداول العمل التي طرحتها المملكة ضمن رئاستها لدول مجموعة العشرين، التي تشارك بها جمهورية سنغافورا هذا العام بصفتها ضيفًا.

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كما تم تبادل الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم البلدين.

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