وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

خلال اتصال هاتفي..
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا بنظيره في مملكة النرويج ايني إريكسون.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
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