السيف الشرقي وجهة سياحية تعزز جودة الحياة بالجبيل

يجذب مشروع السيف الشرقي في محافظة الجبيل، العديد من الأهالي والزوار، لما يحتويه من مساحات ومضمار لممارسة رياضة المشي، تحيطه حزمة من المطاعم والمقاهي والجلسات المتنوعة، يقضي رواده بين ساعاته أوقاتًا ممتعة.

ويعد مشروع السيف الشرقي بهندسته العمرانية، ومسطحاته الخضراء؛ لوحة جمالية، تضفي مشهدًا لأحد أبرز المشاريع التنموية التي تعزز جودة الحياة في المحافظة، الذي يمثل أحد المبادرات النوعية الموجهة لتعزيز جودة الحياة والممارسات الصحية بالجبيل، ومواءمته مع المناسبات العامة، من حيث إضفائه لمسات جمالية على الموقع، وهو يجسد جهود ومبادرة المجلس البلدي، الذي يسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة لأهالي وزوار الجبيل.

وأكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة الجبيل فهد المسحل، أن الجبيل التي تعيش اليوم الوطني الـ (90)، تمر بمرحلة تنموية رائدة شملت العديد من المجالات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يجسد المشروع أحد المخرجات التنموية التي تعيشها الجبيل.

وأوضح المسحل، أن المشروع يتكامل من خلاله تعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع عبر مضمار للمشي بطول ألف متر، وتهيئة الموقع لإقامة العديد من الفعاليات الوطنية والترفيهية، كما أنه يمثل عامل جذب سياحي سواء للقاطنين داخل أو خارج الجبيل لكونه يقع في منطقة محاطة بالفنادق والمطاعم والمقاهي.