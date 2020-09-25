صالون الفن والأدب بجازان يحتفي باليوم الوطني



احتفل صالون الفن والأدب بمنطقة جازان، مساء أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للملكة وتخلل الحفل فقرات من القصائد والأغاني الوطنية لكبار فناني المنطقة وقد شارك في البرنامج الذي أقيم بهذه المناسبة أكثر من 10 شعراء وفنانين على مستوى المنطقة، حيث بدأ البرنامج بالنشيد الوطني ثم كلمة عن اليوم الوطني ألقاها نيابة عن أعضاء صالون الفن والأدب أحمد شراحيلي، تلاها قصيدة وطنية بعنوان "هذا يومنا" للشاعر عادل عباس وأخرى بعنوان (سعودية) للشاعر علي دغريري وصدح الفنان منصور الشريف بأغنية وطنية من كلمات الشاعر مصبح قاسم وألحان محمد السليماني وقدم الشاعر خالد حسن العمودي قصيدة وطنية بعنوان (أرض الآمنين) وأخرى بعنوان (سيدي سلمان) للشاعر حسن العبد، ثم اغنية وطنيه بعنوان (مرت التسعين) للفنان علي حكمي كلمات الشاعر خالد العمودي وقدم الشاعر مصبح قاسم قصيدة وطنية بعنوان (أمجاد السعودية )، وقصيدة وطنية أخرى بعنوان (هذا وطنا) للشاعر طارق فقيهي، فيما قدم الفنان ربيع جبلي أغنية للوطن من كلمات الشاعر حسن العبد، وقصيدة أخرى وطنية بعنوان (اليوم الوطني التسعين) للشاعر محمد حمزي، وتغنى للفنان جبران مكحل بأغنية وطنية من كلمات الشاعر عبده مصري، وقدم الشاعر رفاعي أحمد عواجي قصيدة وطنية بعنوان (عبر العصور). وختم الفنان علي عيسى هاشم بأغنية للوطن من كلمات الشاعر علي دغريري. حضر الأمسية الفنية المستشار الإعلامي بإمارة جازان ياسين القاسم ومشرف قرية جازان التراثية موسى نامس وعدد من المثقفين في المنطقة.

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