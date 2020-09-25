السعودية اليوم / العراق يسجل 4593 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية 4593 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان تسجيل 68 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 8867 حالة, فيما تم تسجيل 4505 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 273266 حالة.

// انتهى //

18:55ت م

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بغداد 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية 4593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي حالات الإصابات إلى 341699 حالة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان تسجيل 68 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 8867 حالة, فيما تم تسجيل 4505 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 273266 حالة.// انتهى //18:55ت م0104

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