

مكة المكرمة ٨ صفر ١٤٤٢ الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠م واس

يدشن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص الإثنين المقبل معرض " القمة " الذي تنظمه جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في المركز الحضري لأمانة العاصمة في حي العكاشية والذي يمتد لعشرة أيام وذلك بمناسبة اليوم الوطني التسعين .

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية هدية المكلف الدكتور يوسف بن عبدالله الباحوث: " أن المعرض يجسد مراحل النماء والنهضة التي شهدتها المملكة خلال 90 عاماً منذ توحيدها على يد المؤسس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويبرز المعرض عدد من القمم الجبلية في مناطق المملكة ".

وأوضح "الباحوث" : " أن المعرض يضم " 7 " محطات تختص المحطة الأولى بقمم مكانية في مناطق المملكة الإدارية الثلاثة عشر حيث يمكن للزائر التعرف على تلك القمم ومعلومات تاريخية عنها متمثلة في المكان والمكانة لـ "13" قمة، فيما ينتقل بعدها للمحطة الثانية التي خصصت لأبرز "77" قمةً وجبلاً في مدينة مكة المكرمة، وتحتوي صالة العرض فيها على تفاصيل وصور لتلك القمم المكية المضاربة في عمق التاريخ والتي ذكرت في القرآن الكريم والسيرة النبوية، أما المحطة الثالثة فهي عبارة عن نفق تاريخي يمر من خلاله الزوار بمراحل ما كانت فيه الأوضاع قبل العهد السعودي وصولا لملحمة التأسيس وفي نهاية النفق التاريخي، يدخل الزوار إلى المحطة الرابعة وهي صالة العرض الرئيسية التي يقدم فيها عروضاً مرئيةً وطنيةً، وقمم وشواهد سعودية ومكية، وبعدها ينتقل الزوار إلى المحطة الخامسة التي يقفون فيها على معرض تراثي يحاكي الزمن القديم في مكة المكرمة، وفي المحطة السادسة يشارك الزوار في بناء لوحة أطهر بقعة على وجه الأرض، وفي المحطة السابعة والأخيرة يجد الزوار أنفسهم أمام مجسم الجزيرة العربية ليحتفظوا بذكرى زيارة معرض القمة بالتقاط الصور التذكارية .

// انتهى //

18:25ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / نفق تاريخي ضمن سبع محطات في معرض " القمة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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