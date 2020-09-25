السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين والمسنين للحصول على لقاح الانفلونزا



جنيف 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين والمسنين للحصول على لقاح الانفلونزا لحمايتهم، وذلك في ظل نقص عالمي محتمل في لقاحات الانفلونزا .

وقالت رئيسة إدارة التأهب والاستجابة للإنفلونزا في المنظمة الدكتورة ان موين في مؤتمر صحفي إن الطلب يتزايد هذا العام على لقاح الانفلونزا ، وإن عدد من البلدان تحاول الحصول عليه دون جدوى، مشيرة أن سبب إعلان المنظمة عن ذلك هو منع ارتباك أنظمة الرعاية الصحية الوطنية ، وتحديد أولوية الأحقية في اللقاح .

وأضافت الدكتورة موين أن الانفلونزا الموسمية تصيب كل عام مليار شخص بينهم من 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة، وتؤدي إلى مابين 290 ألف إلى 650 ألف حالة وفاة سنويا.

وقد أصدر فريق الخبراء الاستشاري الإستراتيجي بالمنظمة مجموعة توصيات مؤقتة واستثنائية للتطعيم ضد الانفلونزا خلال جائحة كوفيد ١٩ ، تجنبا لوضع المزيد من العبء على الأنظمة الصحية والسكان المعرضين للخطر وإدارة الإمدادات المحدودة، حيث يتبع العاملين الصحيين والمسنين في الأولوية بالحصول على اللقاح النساء الحوامل والأطفال وأولئك الذين يعانون من حالات طبية أساسية.

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18:18ت م

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