السعودية اليوم / الأمن التونسي يقبض على إرهابي بمحافظة مدنين



تونس 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

القت قوات الأمن التونسية بمحافظة مدنين القبض على عنصر إرهابي، بتهمة التورط في قضية ذات صبغة إرهابية.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم أنه تم توجيه الإرهابي إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

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18:18ت م

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