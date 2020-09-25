اليوم الوطني / سفارة المملكة في الهند تحتفي باليوم الوطني



نيودلهي 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

احتفت سفارة المملكة في جمهورية الهند باليوم الوطني التسعين للمملكة.

وخلال الاحتفاء الذي أقيم بمقر السفارة في العاصمة نيودلهي أبرز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي الجهود التي بذلتها قيادة المملكة لتنسيق الجهد الدولي في مواجهة جائحة

حضر الحفل معالي وزير الخارجية الهندي الدكتور سوبراهمنيام جايشنكار، ومعالي مستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ومعالي وزير شؤون الاقليات مختار عباس نقوي، ومعالي ممثل الهند لدى مجموعة العشرين سريج برابهو، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

// انتهى //

17:29ت م

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نيودلهي 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واساحتفت سفارة المملكة في جمهورية الهند باليوم الوطني التسعين للمملكة.وخلال الاحتفاء الذي أقيم بمقر السفارة في العاصمة نيودلهي أبرز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي الجهود التي بذلتها قيادة المملكة لتنسيق الجهد الدولي في مواجهة جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها الاقتصادية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، منوها بعلاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والهند وتطورها في المجالات كافة.حضر الحفل معالي وزير الخارجية الهندي الدكتور سوبراهمنيام جايشنكار، ومعالي مستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ومعالي وزير شؤون الاقليات مختار عباس نقوي، ومعالي ممثل الهند لدى مجموعة العشرين سريج برابهو، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.// انتهى //17:29ت م0084

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