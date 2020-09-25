السعودية اليوم / ليبيا تسجل 17 حالة وفاة و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا 658 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 31290 حالة منذ ظهور الوباء في ليبيا، منها 13291 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 17508 حالات، وتم تسجيل إجمالي 491 حالة وفاة.

// انتهى //

17:27ت م

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طرابلس 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسسجلت ليبيا 658 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و666 حالة شفاء، و17 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 31290 حالة منذ ظهور الوباء في ليبيا، منها 13291 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 17508 حالات، وتم تسجيل إجمالي 491 حالة وفاة.// انتهى //17:27ت م0082

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