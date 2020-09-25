اليوم الوطني / سفارة المملكة بالدنمارك تحتفي باليوم الوطني



الدنمارك 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك وجمهورية ليتوانيا الأستاذ فهد بن معيوف الرويلي أمس، احتفاءً باليوم الوطني الـ90 للمملكة ، بحضور منسوبي السفارة وعدد من المبتعثين السعوديين، حيث روعيت فيه الاحترازات الصحية المتبعة لمنع تفشي وباء كوفيد 19.

واشتمل الحفل على مقطوعات موسيقية وطنية وأطباق سعودية شعبية، كما وزعت السفارة نسخا من العدد الخاص من مجلة كوبنهاجن بوست التي أصدرتها عن المملكة بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

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17:27ت م

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