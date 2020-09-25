السعودية اليوم / الأردن تسجل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الأردن 620 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و610 حالات محلية، مشيرة إلى تسجيل 98 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4015 حالة، كما سُجلت 3 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 39 حالة.

// انتهى //

17:17ت م

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عمّان 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7211 إصابة.وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و610 حالات محلية، مشيرة إلى تسجيل 98 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4015 حالة، كما سُجلت 3 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 39 حالة.// انتهى //17:17ت م0079

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