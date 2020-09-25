شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد" تحذر من مواقع وهمية تنتحل شعار المؤسسة والان نبدء بالتفاصيل

حذرت مؤسسة البريد السعودي ، من التعامل مع المواقع التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تطلب بيانات شخصية أو مالية منتحلة شعار المؤسسة ونؤكد على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الالكتروني.

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