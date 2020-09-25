ضبط 21 مخالفًا لأنظمة العمل والإقامة في الرياض

2020-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال هذا الأسبوعـ من ضبط 21 عاملًا مخالفًا لأنظمة العمل والإقامة وتسليمهم للجهات الأمنية؛ لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيه أكثر من 24 إنذارًا لمنشآت تعمل في نشاط تأجير المركبات، بالإضافة إلى إغلاق 12 محلًّا مخالفًا للاشتراطات البلدية.

كان ذلك خلال الجولات التفتيشية التي نفذها المكتب في الرياض على أكثر من 800 منشأة تجارية في نشاط تأجير المركبات وأسواق اللحوم وبعض مواقع الاتصالات، بالتعاون مع الجهات الشريكة “الهيئة العامة للنقل ومرور الرياض والضبط الميداني ووزارة التجارة والدوريات الأمنية وأمانة منطقة الرياض”.

يذكر أن هذه الجولات الميدانية تتم من خلال وضع الخطط المجدولة من إدارة التفتيش بالمنطقة حسب الأنشطة المستهدفة، وبناءً على البلاغات الواردة من المواطنين على تطبيق “معًا للرصد” عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

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