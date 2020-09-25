، بالصور.. سفارة المملكة في الهند تحتفي باليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الساطي" ينوه بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

احتفت سفارة المملكة في جمهورية الهند باليوم الوطني التسعين للمملكة.

وخلال الاحتفاء الذي أقيم بمقر السفارة في العاصمة نيودلهي، أبرز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، الجهود التي بذلتها قيادة المملكة لتنسيق الجهد الدولي في مواجهة جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها الاقتصادية؛ من خلال رئاستها لمجموعة العشرين؛ منوهًا بعلاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والهند وتطورها في المجالات كافة.

حضر الحفل وزير الخارجية الهندي الدكتور سوبراهمنيام جايشنكار، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ووزير شؤون الأقليات مختار عباس نقوي، وممثل الهند لدى مجموعة العشرين سريج برابهو، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

سفارة المملكة في جمهورية الهند اليوم الوطني