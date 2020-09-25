، بالصور.. سفارة المملكة في الهند تحتفي باليوم الوطني ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
احتفت سفارة المملكة في جمهورية الهند باليوم الوطني التسعين للمملكة.
وخلال الاحتفاء الذي أقيم بمقر السفارة في العاصمة نيودلهي، أبرز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، الجهود التي بذلتها قيادة المملكة لتنسيق الجهد الدولي في مواجهة جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها الاقتصادية؛ من خلال رئاستها لمجموعة العشرين؛ منوهًا بعلاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والهند وتطورها في المجالات كافة.
حضر الحفل وزير الخارجية الهندي الدكتور سوبراهمنيام جايشنكار، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ووزير شؤون الأقليات مختار عباس نقوي، وممثل الهند لدى مجموعة العشرين سريج برابهو، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
سفارة المملكة في جمهورية الهند اليوم الوطني
بالصور.. سفارة المملكة في الهند تحتفي باليوم الوطنيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-25
احتفت سفارة المملكة في جمهورية الهند باليوم الوطني التسعين للمملكة.
وخلال الاحتفاء الذي أقيم بمقر السفارة في العاصمة نيودلهي، أبرز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، الجهود التي بذلتها قيادة المملكة لتنسيق الجهد الدولي في مواجهة جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها الاقتصادية؛ من خلال رئاستها لمجموعة العشرين؛ منوهًا بعلاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والهند وتطورها في المجالات كافة.
حضر الحفل وزير الخارجية الهندي الدكتور سوبراهمنيام جايشنكار، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ووزير شؤون الأقليات مختار عباس نقوي، وممثل الهند لدى مجموعة العشرين سريج برابهو، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
06:02 PM
"الساطي" ينوه بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين
احتفت سفارة المملكة في جمهورية الهند باليوم الوطني التسعين للمملكة.
وخلال الاحتفاء الذي أقيم بمقر السفارة في العاصمة نيودلهي، أبرز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، الجهود التي بذلتها قيادة المملكة لتنسيق الجهد الدولي في مواجهة جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها الاقتصادية؛ من خلال رئاستها لمجموعة العشرين؛ منوهًا بعلاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والهند وتطورها في المجالات كافة.
حضر الحفل وزير الخارجية الهندي الدكتور سوبراهمنيام جايشنكار، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ووزير شؤون الأقليات مختار عباس نقوي، وممثل الهند لدى مجموعة العشرين سريج برابهو، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
، بالصور.. سفارة المملكة في الهند تحتفي باليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سفارة المملكة في الهند تحتفي باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.