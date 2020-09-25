، عروض التايكوندو والشطرنج بجدة تضيء سماء الوطن في الذكرى "90" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بطلات الشطرنج" يؤكدن تحقيق البطولات لتعزيز الثقة بدور المرأة

شاركت بطلات الشطرنج في الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني "90"، بإشراف مكتب وزارة الرياضة، ممثلًا في إدارة النشاطات الشبابية بجدة.

وأقيمت الاحتفالات باليوم الوطني على المسرح السينمائي بهيفاء مول بجدة، بعنوان "فعاليات اليوم الوطني (٩٠)"، مساء أمس الخميس، بمشاركة فريق التايكوندو بقيادة الكابتن بلخير باتيس، وبمشاركة بطل السهام الكابتن هيثم معتوق لاعب المنتخب السعودي للسهام وعروض الشطرنج بقيادة الجوهرة الحسن، وعروض المسرح للأطفال والهدايا بقيادة أحمد الصياد.

وقالت بطلات الشطرنج: المرأة السعودية قفزت قفزات عالمية تُعزز مكانتها كشريك رئيسي للنجاح بكل المجالات، وتربعت على عرش الرياضة؛ خاصة أنها باتت تشارك في المباريات على مستوى كل المناسبات الوطنية والعالمية.

وقالت الجوهرة الحسن رئيس فريق الشطرنج النسائي وأول حكم دولي نسائي: اللاعبات يشاركن في مباريات الشطرنج بالنظام السويسري، ويأتي تميز اللاعبات في الشطرنج بدعم من وزارة الرياضة التي فتحت المجال في عصر "سلمان الخير" للمرأة في المجال الرياضي؛ مما جعلها تنافس على مستوى العالم.

وأضافت: المرأة السعودية تفخر باليوم الوطني، وتسعى في عصر الملك سلمان لتحقيق أعلى المراكز.

من جهته، قال فيصل يونس مشرف النشاطات الشبابية بمكتب وزارة الرياضة بمحافظة جدة: وزارة الرياضة خير داعم للشباب وفنون الرياضة لدى الشباب السعودي تُعَد تميزًا عالميًّا، وتؤكد مدى موهبة الشباب السعودي وقدراته المحترفة والمتقنة لفنون الرياضة.

وطالب الشباب بضرورة تفريغ الطاقات لمثل هذه الرياضات، وأضاف: ممارسة الرياضة لا تستلزم قضاء ساعات في صالة التمارين الرياضية؛ وإنما إضافة القليل من الحركة للروتين اليومي والتدريب وتخصيص ساعات لممارستها يوميًّا.

بطلات الشطرنج اليوم الوطني