، "فيصل بن فرحان" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزيرة خارجية النرويج ،

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزيرة خارجية مملكة النرويج إيني إريكسون.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.
وشهد الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
"فيصل بن فرحان" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزيرة خارجية النرويجوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-25
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزيرة خارجية مملكة النرويج إيني إريكسون.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.
وشهد الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
05:05 PM
استعرضا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزيرة خارجية مملكة النرويج إيني إريكسون.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.
وشهد الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
، "فيصل بن فرحان" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزيرة خارجية النرويج ،
المصدر : الخليج 365
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