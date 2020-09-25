شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي في حجة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 10 حتى 16 سبتمبر 2020م، ضخ 456,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 304,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردا.

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