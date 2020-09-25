اخبار السعوديه

وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع نظرائه في 3 دول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع نظرائه في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزيرة خارجية مملكة النرويج ايني إريكسون، ووزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس ، ووزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان.

واستعرض وزير الخارجية مع نظرائه الثلاثة العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ، ، وجهود تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، كما استعرض جداول العمل التي طرحتها المملكة ضمن رئاستها لدول مجموعة العشرين، التي تشارك بها جمهورية سنغافورة هذا العام بصفتها ضيفاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع نظرائه في 3 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا