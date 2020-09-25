شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع نظرائه في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزيرة خارجية مملكة النرويج ايني إريكسون، ووزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس ، ووزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان.

واستعرض وزير الخارجية مع نظرائه الثلاثة العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ، ، وجهود تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، كما استعرض جداول العمل التي طرحتها المملكة ضمن رئاستها لدول مجموعة العشرين، التي تشارك بها جمهورية سنغافورة هذا العام بصفتها ضيفاً.