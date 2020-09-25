شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع نظرائه في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض وزير الخارجية مع نظرائه الثلاثة العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ، ، وجهود تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، كما استعرض جداول العمل التي طرحتها المملكة ضمن رئاستها لدول مجموعة العشرين، التي تشارك بها جمهورية سنغافورة هذا العام بصفتها ضيفاً.
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