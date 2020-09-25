شكرا لقرائتكم الصحة العالمية تحذر من نقص لقاح الإنفلونزا: حددوا الأولويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة العالمية تحذر من نقص لقاح الإنفلونزا: حددوا الأولويات
في خضم جائحة كوفيد 19
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن معدل الطلب الكبير على لقاح الإنفلونزا في خضم جائحة “كوفيد 19” قد يؤدي إلى نقص في هذه اللقاحات.
وقالت الصحة العالمية: إنه يجب على البلدان التي ليس لديها جرعات كافية من لقاح الإنفلونزا تحديد أولوياتها من أجل العاملين في المجال الصحي وكبار السن، وفق الإرشادات جديدة للمنظمة.
وصرحت مسؤولة التطعيم في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، آن موين، في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف، بأن الطلب على لقاح الإنفلونزا قد ارتفع؛ حيث تسعى الدول إلى الوقاية من هذا المرض حتى تبقى أسرة المستشفيات متاحة لمرضى “كوفيد 19“، بحسب الألمانية.
ولم تكن السلطات الصحية قادرة على تقدير الاحتياجات من لقاح الإنفلونزا بشكل سليم مسبقًا لأنه كان لابد من إصدار الأوامر قبل تسعة أشهر على الأقل من بدء موسم الإنفلونزا، وقبل بدء الجائحة.
ومع ذلك، تحدثت موين عن أنباء إيجابية من نصف الكرة الجنوبي، حيث أصيب عدد أقل بكثير من الأشخاص بالإنفلونزا مقارنة بالسنوات السابقة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تحذر من نقص لقاح الإنفلونزا: حددوا الأولويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.