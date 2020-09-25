الصحة العالمية تحذر من نقص لقاح الإنفلونزا: حددوا الأولويات

2020-09-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن معدل الطلب الكبير على لقاح الإنفلونزا في خضم جائحة “كوفيد 19” قد يؤدي إلى نقص في هذه اللقاحات.

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وقالت الصحة العالمية: إنه يجب على البلدان التي ليس لديها جرعات كافية من لقاح الإنفلونزا تحديد أولوياتها من أجل العاملين في المجال الصحي وكبار السن، وفق الإرشادات جديدة للمنظمة.

وصرحت مسؤولة التطعيم في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، آن موين، في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف، بأن الطلب على لقاح الإنفلونزا قد ارتفع؛ حيث تسعى الدول إلى الوقاية من هذا المرض حتى تبقى أسرة المستشفيات متاحة لمرضى “كوفيد 19“، بحسب الألمانية.

ولم تكن السلطات الصحية قادرة على تقدير الاحتياجات من لقاح الإنفلونزا بشكل سليم مسبقًا لأنه كان لابد من إصدار الأوامر قبل تسعة أشهر على الأقل من بدء موسم الإنفلونزا، وقبل بدء الجائحة.

ومع ذلك، تحدثت موين عن أنباء إيجابية من نصف الكرة الجنوبي، حيث أصيب عدد أقل بكثير من الأشخاص بالإنفلونزا مقارنة بالسنوات السابقة.



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